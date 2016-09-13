美元走软和美股攀升提振油价上扬 关注美国库存数据

路透纽约9月12日 - 油价周一收涨近1%，在美元走软和美股急升的扶助下反弹，油价早盘因担忧美国钻探活动增加而走低。

有关美国10月页岩油产量可能连降第11个月的预期也扶助支撑油价。不过，涨幅受限，因预期上周美国原油库存继之前一周骤降后可能增加。

布兰特原油期货收涨0.31美元，或0.7%，报每桶48.32美元。

美国原油期货上扬0.41美元，或近1%，收报每桶46.29美元。

尽管部分交易员押注近期油价可能会进一步攀升，但其它人却在周三美国政府发布利空的库存数据前卖出。

接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存增加450万桶，之前一周意外骤降1,450万桶，为1999年以来最大周度降幅。

“如果美国原油期货升至47.50美元，我将作空，因看似可能触及通道顶部，”PSW Investments的交易员Phil Davis表示，“从基本面来看，油价鲜有支撑，尽管在石油输出国组织(OPCE)减产空谈的帮助下，油价努力守住45美元的通道底部。”

OPEC和非OPEC产油国将于9月26-28日在阿尔及利亚举行的一行业大会间歇讨论冻产，但分析师普遍预计不太可能达成协议。

油价稍早下跌，延续上周五的跌势，因上周公布的数据显示，美国活跃钻机数量在过去11周中第10周增加，为2011年以来最长增长势头。

后因美国9月升息前景的不确定性重压美元，扶助油价反弹。(完)