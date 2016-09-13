美元走软和美股攀升提振油价上扬 关注美国库存数据

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约9月12日 - 油价周一收涨近1%，在美元走软和美股急升的扶助下反弹，油价早盘因担忧美国钻探活动增加而走低。
有关美国10月页岩油产量可能连降第11个月的预期也扶助支撑油价。不过，涨幅受限，因预期上周美国原油库存继之前一周骤降后可能增加。
布兰特原油期货收涨0.31美元，或0.7%，报每桶48.32美元。
美国原油期货上扬0.41美元，或近1%，收报每桶46.29美元。
尽管部分交易员押注近期油价可能会进一步攀升，但其它人却在周三美国政府发布利空的库存数据前卖出。
接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存增加450万桶，之前一周意外骤降1,450万桶，为1999年以来最大周度降幅。
“如果美国原油期货升至47.50美元，我将作空，因看似可能触及通道顶部，”PSW Investments的交易员Phil Davis表示，“从基本面来看，油价鲜有支撑，尽管在石油输出国组织(OPCE)减产空谈的帮助下，油价努力守住45美元的通道底部。”
OPEC和非OPEC产油国将于9月26-28日在阿尔及利亚举行的一行业大会间歇讨论冻产，但分析师普遍预计不太可能达成协议。
油价稍早下跌，延续上周五的跌势，因上周公布的数据显示，美国活跃钻机数量在过去11周中第10周增加，为2011年以来最长增长势头。
后因美国9月升息前景的不确定性重压美元，扶助油价反弹。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。