全球各地存有充足原油 买家不怕加拿大等地的供应中断

路透纽约5月19日 - 从美国休斯顿到欧洲北海，各地原油交易商都在利用陆上及海上存储的充足原油，丝毫不担心加拿大和尼日利亚等地的严重供应问题。这些问题已导致供应量减少约200万桶/日。

接近纪录最高水平的充足库存，让买家不必匆忙锁定新的供应。许多买家甚至不理睬那些新鲜船货。交易商表示，尼日利亚有多余的实货原油，有超过20艘的6月船货。在安哥拉，有将近10艘6月船货。

“市场上的原油太多了，”JBC Energy的原油分析师Eugene Lindell表示，买家“相当谨慎，就是因为有如此之多的现成库存”。

分析师先前预期，导致大约100万桶/日产能关闭的加拿大山火到现在应该已削弱了供应。但美国原油交割地库欣库存本周仍达到了纪录高位，尽管美国中西部原油库存因炼厂动用库存而连续两周下降。

据美国能源资料协会(EIA)，总体美国原油库存接近最高水平，比去年同期增加6,100万桶。欧洲原油库存已经在考验存储能力，大约有4,400万桶原油存放在新加坡海面上漂浮的油轮之中。

上述过剩的原油源自过去两年每日产量较需求高出逾150万桶。这些过剩原油都流入全球各地的储油设施，甚至海上油轮也被用来储油。

“伊朗的出口大量增加，库存也达到前所未见的水平，”另一位交易员说，“我们需要先消化海上库存，市场才有可能真正收紧。”

因此，很多买家都转向库存，非不是买入新的船货。ClipperData的数据显示，过去一周，在加拿大发生野火之后，美国墨西哥湾的海上石油库存减少了约1,000万桶，交易员表示，未来可能会减少更多。

在欧洲，上周北海海上原油库存从两周前的约700万桶降至500万桶，而据贸易消息人士称，法国道达尔到上周中期也未能为一艘超级油轮装载的北海福尔蒂斯原油船货找到买家。

在西非，受军事冲突和艾克森美孚(Exxon Mobil)的一条石油管道事故影响，过去一周石油产量每日减少约80万桶。不过，仍至少有1,500万桶原油可供出口，但这些待售原油的交易进展缓慢。

一位交易员说，虽然这可以说是“重大事件”，但没有买家急着买入。

尽管供应过剩，但指标布兰特和美国西德克萨斯中质油(WTI)期货均触及六个月高点，因预计在不久的将来市场将收紧。分析师表示，期货市场需要向实货市场看齐。

“我们觉得市场在太短的时间内涨得太高太快了，”法国巴黎银行在一份报告中说。“我们仍面临大量的过剩库存，而且在大多数情况下，当前的供应中断...是会逆转的。”(完