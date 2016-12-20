国际油价在清淡交投中接近持平 供应前景不明朗

路透纽约12月19日 - 油价周一几无变动，圣诞节前市场交投淡静，投资者等待美国页岩油田增产的力度是否足以抵销石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他产油国计划明年的减产带来的影响。

布兰特2月原油收跌0.29美元，或0.5%，报每桶54.92美元。美国1月原油收涨0.22美元，或0.4%，报每桶52.12美元，今日是该合约作为近月合约的最后第二个交易日。

“市场真的很淡静。美元持平。油市持平。圣诞节前的交易周，我们预计不会有太大的行情，”PSW Investments高管Phil Davis说。

美元上涨，打压对美元计价的原油需求。美元坚挺，令原油对持有其他货币的投资者来说更昂贵。

Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称，潜在的美国原油产量增加，可能抵销OPEC计划中的减产的大部份影响，“尤其是，我们预计，OPEC产油国积极遵守减产协议的情况不会持续。”

“尽管预计产油国可能在协议实施最初将严格遵守该协议，但如果在明年第一季末，落实减产目标达到远高于60%，我们会感到意外，因美国页岩油对油价上升的环境会作出反应，”Ritterbusch在报告中说。

美国原油产量预料将增加，因上周油企的活跃钻机数继续增加，延续了钻井活动七个月的反弹势头。

因此，美国原油产量将上升。美国能源资料协会(EIA)预期，12月美国原油日产量将达到大约880万桶，高于7月的近870万桶。

一周前，油价攀升至17个月高位，此前的几周，OPEC和部份非OPEC产油国同意从明年1月起日减产接近180万桶。(完)