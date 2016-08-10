国际油价下跌1% 因全球供应过剩忧虑盖过美国原油库存减少预期

路透纽约8月9日 - 油价周二收盘下跌1%，因对全球石油供应持续过剩的担忧盖过了预计上周美国原油库存下降带来的影响。

油价未能延续昨日上升的势头，因有关石油输出国组织(OPEC)和其它产油国可能重启一轮价格合作谈判的臆测受挫，此前在4月相关谈判的努力以失败告终。

布兰特原油收跌0.41美元，或近1%，报每桶44.98美元。

美国原油收跌0.25美元，或0.6%，报每桶42.77美元。

前一交易日布兰特原油和美国原油皆大涨近3%，延续上周晚些时候的升势，此前美国原油跌至40美元之下的4月低位。

“油市仍然是两方面的对决，一方面是交易方，将焦点放在较短期基本上偏空的数据和信息上，另一方面是投资方，主要关注偏多的中长期走势，”Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称。

“美国原油和布兰特原油均需突破50美元大关，并维持在该价位，才能令短线的交易员对市场重回升势恢复信心，”Chirichella称。

路透调查的分析师称，预计美国能源资料协会(EIA)周三将报告，截至8月5日当周，美国原油库存减少100万桶，此前两周库存意外增加。

美国石油协会(API)将在2030 GMT公布其原油库存数据。

“只有原油、汽油和馏分油整体上净减少100万或者200万桶库存，才能带来重大区别，原油库存减少100万桶库存对我来说说明不了什么，”SW Investments交易员Phil Davis称。

许多分析师和交易商对今夏原油和精炼油品库存过剩表示谨慎，特别是在夏季驾车高峰期，美国汽油需求持续疲弱。OPEC主要产油国的产量接近纪录高位。

EIA预计今年美国原油日产量减少70万桶，少于一个月前预估的82万桶降幅，因钻井平台数量增加将导致今年晚些时候产量增加。(完)