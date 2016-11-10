国际油价下滑 市场焦点由特朗普胜选回到市场供应过剩和OPEC

路透纽约11月10日 - 油价周四收低逾1%，因市场摆脱特朗普意外当选美国总统的震惊，转而专注在供应过剩忧虑以及是否石油输出国组织(OPEC)将在本月稍后决定减产。

周四多数市场已经从选举结果公布后的跌势中反弹，但油市仍面临供应过剩，这在过去两年的多数时间令油价承压。

OPEC将在11月30日于维也纳开会讨论减产，该组织寻求同包括俄罗斯在内的非OPEC产油国合作，但对他们是否能达成协议仍有疑虑。

布兰特原油收低0.54美元，或1.1%，收于每桶45.84美元；美国原油跌0.61美元，或1.4%，收于每桶44.66美元。

美国原油期货近月合约较次月合约贴水，或正价差触及约三个月最宽，交易商称，因投资人担心美国国内供应过剩且数据显示库存不断增加。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存增加240万桶，至4.85亿桶。

国际能源署(IEA)周四称，如果石油输出国组织(OPEC)不减产，2017年的油市有可能还会维持供应过剩局面，因全球产油商都在加速供应而需求增长下滑。

“若没有达成协议，且一些个别成员国继续增产，那么市场在当年还会供给过剩，油价大幅攀升的机会渺茫。实际上，若2017年供给过剩的情况仍持续，油价必有再度下滑风险。”IEA说道。

俄罗斯能源部长诺瓦克周四称，如果全球主要产油国在11月30日达成协议，那么全球原油产量将冻结在11月水平。(完)