国际油价收涨近3% 因对OPEC可能限产的臆测缓解供应过剩忧虑

路透纽约8月8日 - 油价周一收涨近3%，有关石油输出国组织(OPEC)将尝试限产的臆测重燃，缓解对供应过剩的担忧。上周，供应过剩忧虑拖累市场触及三个月低位。

华尔街日报上周报导称，诸如委内瑞拉、厄瓜多尔和科威特等OPEC成员拟再度行动，促成OPEC成员国和俄罗斯等非OPEC产油国间的合作。

4月发起的类似动议未获成功，因沙特以伊朗拒绝参加冻产为由退出了在卡塔尔首都多哈举行的磋商。

卡塔尔能源部长兼OPEC大会主席萨达在周一发布的一份声明中指出，OPEC“经常与所有成员国讨论，帮助恢复油市稳定和秩序的途径和手段。”

声明还指出，OPEC成员国计划在9月26-28日阿尔及利亚国际能源论坛会议的间歇举行非正式会议。

俄罗斯能源部长表示，油价还未回落到需要进行干预的水平。但他仍对与OPEC协商持开放态度。

上周美国活跃钻机数连续第六周增加。中国的燃料出口较上年同期猛增超过50%，至创纪录的457万吨/月，令全球供应过剩的状况加剧。

美国原油期货收涨1.22美元，或2.9%，报每桶43.02美元，上周触及40美元之下的4月低位。

布兰特原油期货上扬1.12美元，或2.5%，收报每桶45.39美元。

部分基金经理认为，OPEC限产臆测引发的升势可能无法持续。

交易商称，市场数据公司Genscape报告，截至8月5日当周，库欣原油库存增加超过30.7万桶。不过，分析师预计，上周美国原油库存减少100万桶。(完)