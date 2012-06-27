全球石油供应增加 但闲置产能紧俏--EIA

路透华盛顿6月26日电---美国政府周二表示,全球原油库存过去两个月上扬,因伊拉克和利比亚产出增加,但闲置产能依旧紧俏.

根据路透在公布前取得的美国能源资料协会(EIA)报告,全球5月和6月石油产出平均每日较消费量高出100万桶,协助推高库存并推低价格.

根据美国总统奥巴马去年底签署的伊朗制裁条款,EAI需要每60天公布一份报告.该制裁限制了伊朗在全球市场销售原油的能力.

EIA估计,过去两个月全球闲置产能增至每日240万桶,高於此前两个月的每日210万桶.

然而EIA警告称,全球闲置原油产能不到全球总消费量的3%.

"从历史的水准来看,5月和6月的闲置产能仍相当温和,尤其是以全球石油生产和消费的比例来看,"EIA称.

由於备用石油供应紧俏,若出现突如其来的生产中断,例如墨西哥湾采油平台遭飓风袭击,或者诸如奈及利亚(尼日利亚)等产国暴力事件增加的话,油价可能会快速上涨.

EIA称,5月和6月全球石油产量达到日均8,890万桶,同比增加约290万桶.大多数的增幅来自石油输出国组织(OPEC)成员伊拉克和利比亚.沙特阿拉伯产量也增加.

数据显示,供应情况转好、油价下跌令支持美国制裁伊朗石油交易的人大感振奋.制裁行动将从6月28日展开.

伊拉克产量在5月和6月达到每日290万桶,为2000年以来最高,因为新的基础建设有助於伊拉克南部油田增加出口.利比亚产量在去年实际上形同停摆,目前已恢复至内战之前的80-90%水平.

该报告称,过去两个月全球燃油消耗日均8,790万桶,同比增加60万桶.(完)

--编译 王冠中/李婷仪;审校 张荻

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