委内瑞拉称全球石油供应较需求高出10%

穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透委内瑞拉加拉加斯9月19日 - 委内瑞拉石油部长德尔皮诺周一表示，全球9,400万桶/日的石油供应需减少10%左右，才能与消费水平相匹配。
德尔皮诺称，石油的“合理价格”在每桶70美元左右。委内瑞拉正在推动石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成协议以提振油价。
“全球产量为9,400万桶/日，我们需让产量减少900万桶/日，以支持消费水平，”他在接受委内瑞拉国有石油公司PDVSA内部电视台采访时称。
德尔皮诺还是PDVSA的总裁。
委内瑞拉总统马杜罗周日称，OPEC和非OPEC国家接近达成一项稳定油市的协议。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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