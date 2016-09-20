委内瑞拉称全球石油供应较需求高出10%

路透委内瑞拉加拉加斯9月19日 - 委内瑞拉石油部长德尔皮诺周一表示，全球9,400万桶/日的石油供应需减少10%左右，才能与消费水平相匹配。

德尔皮诺称，石油的“合理价格”在每桶70美元左右。委内瑞拉正在推动石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成协议以提振油价。

“全球产量为9,400万桶/日，我们需让产量减少900万桶/日，以支持消费水平，”他在接受委内瑞拉国有石油公司PDVSA内部电视台采访时称。