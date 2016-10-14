油价收涨 成品油库存骤降抵消原油库存增加带来的压力

路透纽约10月13日 - 油价周四收涨，之前美国政府数据显示，上周美国柴油和汽油库存骤降，抵消了原油库存六周来首次增加带来的压力。

美国能源资料协会(EIA)报告，截至10月7日当周，美国原油库存增加490万桶，为8月底以来首次增加，远高于接受路透调查的分析师预期的70万桶增幅。数据公布之初，油价急跌。

油价稍后反弹，因市场转而关注成品油库存减少。EIA报告，上周馏分油库存减少370万桶，汽油库存降幅为190万桶。

分析师预计，馏分油库存仅减少160万桶，汽油库存减少150万桶。

“数据有很强的季节性，”ICAP的能源期货经纪Scott Shelton表示，他还补充说，一年的这个时期，原油库存增加很正常，因美国炼厂将进行设备维护。

Shelton说，上周原油进口增加11万桶/日的幅度“很小”，“对于看空油市的人而言，数据很难让他们感到兴奋不已。”

纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示，尽管未来数周原油库存可能因炼厂开工率低而进一步增加，但最近馏分油库存下降的势头开始加速。”

布兰特原油期货收涨0.22美元，或0.4%，报每桶52.03美元。

美国原油期货上扬0.26美元，或0.5%，收报每桶50.44美元。

尽管石油输出国组织(OPEC)表达了减产的意愿，但该组织本周报告，9月原油产量触及八年高位。(完)