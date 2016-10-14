油价收涨 成品油库存骤降抵消原油库存增加带来的压力

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约10月13日 - 油价周四收涨，之前美国政府数据显示，上周美国柴油和汽油库存骤降，抵消了原油库存六周来首次增加带来的压力。
美国能源资料协会(EIA)报告，截至10月7日当周，美国原油库存增加490万桶，为8月底以来首次增加，远高于接受路透调查的分析师预期的70万桶增幅。数据公布之初，油价急跌。
油价稍后反弹，因市场转而关注成品油库存减少。EIA报告，上周馏分油库存减少370万桶，汽油库存降幅为190万桶。
分析师预计，馏分油库存仅减少160万桶，汽油库存减少150万桶。
“数据有很强的季节性，”ICAP的能源期货经纪Scott Shelton表示，他还补充说，一年的这个时期，原油库存增加很正常，因美国炼厂将进行设备维护。
Shelton说，上周原油进口增加11万桶/日的幅度“很小”，“对于看空油市的人而言，数据很难让他们感到兴奋不已。”
纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示，尽管未来数周原油库存可能因炼厂开工率低而进一步增加，但最近馏分油库存下降的势头开始加速。”
布兰特原油期货收涨0.22美元，或0.4%，报每桶52.03美元。
美国原油期货上扬0.26美元，或0.5%，收报每桶50.44美元。
尽管石油输出国组织(OPEC)表达了减产的意愿，但该组织本周报告，9月原油产量触及八年高位。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。