油价攀升 因有报导称沙特支持延长减产协议

路透4月11日 - 油价周二由跌转升，因有报导称，沙特告诉石油输出国组织(OPEC)官员，该国支持将减产协议延长六个月。

油价近期在区间内交易，受OPEC和其它产油国之间达成的减产协议支撑，但美国页岩油产量增加，限制了油价上涨。

美国交易时段早盘油价下跌，后转升，此前《华尔街日报》报导称，沙特称将在5月OPEC会议上提议将1月开始实施的减产协议延长六个月。OPEC成员国之前曾表示，只要非OPEC产油国也参加，他们倾向将减产协议延长。

布兰特原油收高0.25美元，报每桶56.23美元，为3月7日以来最高。

布兰特原油已经连续七个交易日上涨，美国原油连涨六个交易日。今日早盘，油价回落，因预计美国原油库存将再度增加。

美国原油收高0.32美元，报每桶53.40美元，超过五周高位。

但分析师称，市场担心需求增长可能停滞不前，其它迹象显示，市场还没有清理掉足够多的库存以令价格保持升势。

“在两个阵线上地缘政治紧张局势升温，”RJO futures高级市场策略师Phil Streible称。他补充道，对朝鲜和叙利亚的担忧加剧，可能打击石油需求。

根据美国政府数据，最近几周库欣和墨西哥湾的美国原油库存触及纪录高位。

路透调查的分析师预计，美国原油库存将连续第四周增加。(完)