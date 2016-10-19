油价收高 因预计OPEC将限产

路透纽约10月18日 - 油价周二上涨，因石油输出国组织(OPEC)将限产的预期提振油价，尽管市场预计，上周美国原油库存连续第二周增加。

在油市收市后，API公布，截至10月14日该周，美国原油库存减少380万桶，至4.671亿桶，分析师预估为增加270万桶。

这消息带动油价在盘后交易中大幅扩大涨幅。

在截至10月7日当周，美国原油库存增加了490万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三发布上周美国原油库存数据。

布兰特原油收高0.16美元，或0.3%，报每桶51.68美元。

美国原油收高0.35美元，或0.7%，报每桶50.29美元。

自OPEC于9月27日提出了八年来的首份减产或冻产提议，以缓解全球供应过剩问题以来，油价已经上涨了约13%。该组织将于11月30日召开政策会议。

对OPEC是否能达成令其14个成员国满意的协议存在疑虑，令油价陷于每桶50美元附近。

当油价从2014年高于100美元的价位跌至今年触及的约26美元，大部分OPEC成员国需要油价走高以修复经济创伤。伊朗等部分成员国倾向不减产。

11月30日的会议上“预计我们会得到一些结果，”全球顶级石油交易商维多公司首席执行长Ian Taylor在伦敦的行业会议上称，“不确定结果是否好到能够在短期内使得油市实现重大再平衡。”

部分人士对油市持积极看法。

Bernstein Energy分析师称，全球石油库存第三季仅增加1,700万桶，至56.18亿桶，为2015年第四季以来的最小增幅。

周二发布的数据显示，沙特8月石油日出口量从7月的762.2万桶降至730.5万桶。(完)