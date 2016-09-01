美国原油库存增加拖累油价急跌 但本月表现为4月来最佳

路透纽约8月31日 - 油价周三下跌不少于3%，导致本月稍早录得的较大涨幅收窄，之前政府公布的数据显示，上周美国原油和馏分油库存意外急增，而汽油降幅小于预期。

原油期货8月上涨多达11%，录得4月以来最佳月度表现，受助于市场臆测，石油输出国组织(OPEC)和其它产油国可能于9月在阿尔及利亚开会时同意限产。

但油价本周走低，因美元走强和预期OPEC牵头的冻产努力将会无疾而终。

分析师称，周三能源资料协会(EIA)公布的库存数据可能预示着，油市未来的趋势更加利空。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第二周攀升，增加227.6万桶，市场预估为增加92.1万桶。

美国馏分油库存增加149.6万桶，市场预估为减少15.7万桶。汽油库存减少69.1万桶，市场预估为减少115.7万桶。

“我认为今日数据可谓是利空连连，”Tyche Capital Advisors的从事美国原油跨月套利交易的交易员Tariq Zahir说。

“一年中的这个时候本应是库存减少的时期。不仅是库存增加搞得我们措手不及，美元的利多走势和飓风季节原油实际产量受到的影响微乎其微等因素也令油市承压。”

布兰特原油期货收跌1.33美元，或2.8%，报每桶47.04美元，本月上扬近11%。

美国原油期货回落1.65美元，或3.6%，收报每桶44.70美元，本月涨幅超过7%。

交易商预计，如果周五公布的美国8月就业数据显示，就业岗位猛增，可能会推升美元，油市将面临更大压力。美元周三触及三周高位。

“油市目前是单向走势，即一路下行，”法国巴黎银行的商品市场策略部全球主管Harry Tchilinguirian告诉路透全球石油论坛，他预计未来两周油价将跌至40美元之下。(完)