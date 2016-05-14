国际油价因美元走强而下滑 但本周因供应中断上涨

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月13日 - 油价周五下跌，因美元走强，投资者在三日连涨后锁定利润，但本周油价仍上涨，此前尼日利亚产量跌至20年来最低，加拿大油砂因野火肆虐削减产量。
强劲的美国零售销售和消费者信心数据发布后，美元.DXY兑一篮子货币触及逾两周高位，这重压以美元计价的商品，因进口对于其它货币使用者来说变得更加昂贵，可能殃及需求。
石油输出国组织(OPEC)在其月度报告中称，OPEC的4月产量达到至少2008年以来最高，每日产量为3,244万桶，比3月日产量高18.8万桶。
OPEC暗示，全球石油库存过剩状况今年可能会加重，因其成员国产量大增，弥补了其它国家因油价下跌而减少的产量。全球供应过剩已经在过去近两年内重压油市。
油价在过去六周内第五周上涨，且包括德国和法国在内的几个欧洲国家本周是长周末，投资者趁此机会锁定利润也给油价带来压力。
布兰特原油收跌0.25美元，报47.83美元，美国原油收跌0.49美元，报46.21美元。
本周，布兰特原油上涨5.2%，美国原油升3.4%。
石油服务公司贝克休斯称，美国活跃钻机数5月13日止当周减少10座至2009年10月以来最低，连降第八周。此后油价小幅反弹，因看似美国石油产量将持续下跌。
加拿大的野火、尼日利亚和利比亚生产中断给油价带来提振，本月出现至少五年来最大规模的供应意外中断。
本周加拿大的野火导致至少四家大型石油公司宣布遭遇不可抗力。
非洲最大石油生产国尼日利亚的石油日产量受军事袭击影响从220万桶降至165万桶，该国财长称。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。