美国汽油库存下降提振油价上涨 但市场供应仍然居高不下

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透纽约2月9日 - 油价周四守住涨幅，美国原油上涨，因有迹象显示，美国汽油需求可能增加，但原油供应居高不下，意味着燃料油市场仍然承压。
指标布兰特原油收高0.51美元，报每桶55.63美元，美国原油收高0.66美元，报每桶53美元。
“我认为市场被困住了，”Energy Management Institute的高级合伙人Dominick Chirichella称。
他称，虽然美国汽油库存下降是利好消息，但还不足以带动市场摆脱区间波动的走势。石油输出国组织(OPEC)减产，和美国原油库存居高不下这两大因素角力，使油价困于目前的区间内。
美国原油3月期货较4月期货贴水周四收窄至每桶0.47美元，为10月以来最窄，因交易员注意到出口持续增长，并开始担心输油管道停运，随推高油价。
美国能源资料协会(EIA)周三称，汽油库存减少86.9万桶，至2.562亿桶，分析师预估增加110万桶。
美国汽油库存减少，表明美国消费强于预期，也许足以在当前大部分燃油市场库存非常充裕的情况下支撑价格。
EIA数据还显示，美国原油库存大增1,380万桶，至5.086亿桶，远高于分析师的预估。
高盛称，燃油库存高企，美国原油产量不断增加，意味着油市将在一段时间内处于供应过剩的状态，但库存会逐渐减少。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)