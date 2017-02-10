美国汽油库存下降提振油价上涨 但市场供应仍然居高不下

路透纽约2月9日 - 油价周四守住涨幅，美国原油上涨，因有迹象显示，美国汽油需求可能增加，但原油供应居高不下，意味着燃料油市场仍然承压。

指标布兰特原油收高0.51美元，报每桶55.63美元，美国原油收高0.66美元，报每桶53美元。

“我认为市场被困住了，”Energy Management Institute的高级合伙人Dominick Chirichella称。

他称，虽然美国汽油库存下降是利好消息，但还不足以带动市场摆脱区间波动的走势。石油输出国组织(OPEC)减产，和美国原油库存居高不下这两大因素角力，使油价困于目前的区间内。

美国原油3月期货较4月期货贴水周四收窄至每桶0.47美元，为10月以来最窄，因交易员注意到出口持续增长，并开始担心输油管道停运，随推高油价。

美国能源资料协会(EIA)周三称，汽油库存减少86.9万桶，至2.562亿桶，分析师预估增加110万桶。

美国汽油库存减少，表明美国消费强于预期，也许足以在当前大部分燃油市场库存非常充裕的情况下支撑价格。

EIA数据还显示，美国原油库存大增1,380万桶，至5.086亿桶，远高于分析师的预估。

高盛称，燃油库存高企，美国原油产量不断增加，意味着油市将在一段时间内处于供应过剩的状态，但库存会逐渐减少。(完)