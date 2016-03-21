库欣库存减少带动油价上涨 投资人关注美国产量

路透纽约3月21日 - 油价周一上涨约1%，此前数据显示美国原油期货交割地库欣原油库存自1月来首次减少。美国近月原油合约收盘后到期。

不过油价升势受限，分析师称，因投资人担心在油价反弹两个月后，美国能源企业再度增加原油产量。

5月布兰特原油期货收高0.34美元或0.8%，报每桶41.54美元。近月布兰特原油期货自1月20日触及12年低点27.10美元后已经大涨了53%。

4月美国原油期货收盘后到期，收高0.47美元或1.2%，报每桶39.91美元，周二将成为近月合约的5月合约交投更活跃，结算价报每桶41.52美元，升0.38美元。

交易商援引市场情报公司Genscape的数据称，截至3月18日该周库欣库存减少57.0574万桶，至6,905万桶。之前库欣库存逼近7,000万桶，令市场人士担心可能触及储能。

“尽管降幅怎么说都不算很大，但最新的数据打破了持续的增长，”Liquidity Energy经纪Peter Donovan称。

路透访查的分析师预计，在截至3月18日该周美国原油库存增加300万桶，刷新纪录高位。政府数据显示，截至3月11日该周，库欣库存增加至6,750万桶的峰值。

除了库存忧虑外，一些分析师还担心美国原油产量攀升。

周五能源服务企业Baker Hughes公布的数据显示，上周美国石油钻井平台数量在连降12周后增加了一座。

分析师普遍同意过分解读钻井平台上涨为时过早，因在过去一年，钻井平台数量已经减少了三分之二至2009年来最低。不过有迹象显示，自2月油价反弹了50%后，钻井平台数量下降的趋势正在稳定下来。

包括Oasis Petroleum(OAS.N)和Pioneer Natural Resources Co (PXD.N)在内的部分美国页岩油生产商正在激活已钻探但未完成油井，这可能给已经饱和的市场带来更多供应，且挫伤油价持续反弹势头。(完)