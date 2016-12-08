国际油价走低 因美国库存数据利空和对OPEC减产的疑虑

路透纽约12月7日 - 油价周三走低，因美国原油库存数据利空，且市场对石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯的减产承诺，是否足以结束供应过剩状况存疑。供应过剩在过去两年多的时间里重压油价。

布兰特原油期货收跌0.93美元，或1.7%，报每桶53.00美元。美国原油期货收挫1.16美元，或2.3%，报每桶49.77美元。

美国能源资料协会(EIA)称，截至12月2日当周，美国原油库存减少240万桶，超过接受路透调查的分析师预估的减少100万桶。

不过，EIA数据显示，上周美国原油期货交割地库欣的原油库存猛增380万桶，为2009年以来最大增幅。

分析师称，市场对EIA数据反应冷淡，部分因为数据与昨日晚些时候美国石油协会(API)发布的库存报告类似。

“目前市场关注主要产油国和OPEC，且越发怀疑非OPEC产油国是否会承诺减产60万桶/日，”ClipperData的商品研究部董事Matt Smith表示。

OPEC上周就从明年1月起减产120万桶/日达成协议，以缓解全球供应，并提振油价。

OPEC希望非OPEC产油国能参与进来，减产60万桶/日。俄罗斯已经表态，将减产约30万桶/日。

尼日利亚油长周三表示，即便在本周末会议上，俄罗斯是唯一承诺减产的非OPEC产油国，OPEC也将执行其减产协议。

另外，尼日利亚周三表示，希望将1月石油产量从目前的190万桶/日提升至210万桶/日。OPEC同意该国不参与减产。(完)