油价因美元疲弱跳涨2%至2016年高位

路透纽约4月28日 - 油价周四跳涨2%，连续三日触及2016年高位，因美元走弱令投资者无视美国原油库存创纪录高位和主要产油国不断增产等不利因素。

自1月底布兰特原油触及每桶27美元、2月中美国原油触及约每桶26美元的12年低位后，油价已经飙升近80%。

布兰特和美国原油4月上涨约20%，有望录得一年来最大月度涨幅。

此轮反弹部分受助于美元今年迄今下跌5%，即使在美国政府周三报告称，上周美国原油库存增至逾5.4亿桶的纪录高位后，油价仍加速上涨。

布兰特原油收高0.96美元，报每桶48.14美元，盘中触及2016年高位48.19美元。

美国原油收涨0.70美元，报每桶46.03美元，盘中触及年内迄今最高位46.14美元。

“市场升势看似不可阻挡，受资金流入的强劲支撑，”ICAP经纪商Scott Shelton称。

美元急挫，令以美元计价的石油对于欧元等其它货币持有者更具吸引力。

分析师认为，全球原油供应过剩状况将在今年下半年开始缓解。交易员和投资者推高油价，寄望分析师的观点是正确的。

“显然，市场主要关注远期供需状况，同时继续对近期利空的基本面视而不见，”Energy Management Institute高级合伙人DominickChirichella称。

尽管美国石油产量下降，原油进口增长，但全球库存过剩状况看似在加重，因沙特、俄罗斯、伊朗等主要出口国为争夺市场份额而增产。

“美国墨西哥湾炼厂的进口普遍强劲，从沙特的进口达到2015年4月来最高水平，”Clipperdata的Matt Smith称。他注意到上月美国从沙特进口的原油超过120万桶。

油价在接近和高于每桶50美元时会吸引美国页岩油生产商恢复开采，这可能会加重供应过剩局面和令价格承压。(完)