美国和伊朗的紧张关系推高油价 但沙特产量立场令涨幅收窄

路透纽约8月25日 - 油价周四上涨1%，因美伊两军在波斯湾情势紧张，以及市场臆测，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席有关货币政策的讲话将会压低美元。

不过，在沙特能源部长在接受路透专访时的讲话，令石油输出国组织(OPEC)的冻产前景再度受到质疑后，油价回吐部分升幅。

原油期货收盘前上扬，之前美国国防部官员称，周三在波斯湾北部地区，两艘美国海军舰艇三次开火警告一艘向其靠近的伊朗快艇。

美国周三曾报导，本周稍早，多艘伊朗快艇在霍尔木兹海峡附近靠近美国战舰。

“上述有关美伊两国舰船对抗的报导，再度促使油市投资者三思中东地缘政治紧张局势，及其可能对当地石油运输产生的干扰，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

油价稍早上扬，因预期周五美联储主席叶伦在怀俄明州杰克森霍尔就货币政策发表讲话时，将会暗示升息时间会进一步推迟

布兰特原油期货收涨0.62美元，或1.3%，报每桶49.67美元。

美国原油期货上扬0.56美元，或1.2%，收报每桶47.33美元。

沙特能源部长法力赫在接受路透专访时表示，他认为无需大规模干预市场，因全球原油需求“的反弹势头良好”。受此影响，油价削减部分涨幅。

OPEC和非OPEC产油国，以及消费国将于9月26-28日在阿尔及利亚举行的全球能源论坛的间隙举行会议。近期，有关会上将达成某种形式限产协议的臆测甚嚣尘上，今年4月产油国的限产努力以失败告终。

法力赫表示，尚未对OPEC产量水准进行“实质性讨论”。(完)