油价基本持平 因美国产量增加抵消了沙特油长利好言论

路透纽约3月7日 - 油价周二基本持平，因美国产量增加的预期，抵消了稍早沙特油长有关市场基本面改善的言论带来的涨幅。

同时，市场为周二晚些时候发布的美国原油库存数据做准备，预计上周库存将增加190万桶，为连续第九周增加，已经创纪录高位的库存将进一步增加。

在休斯敦举行的CERAWeek能源会议上，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫称，去年石油输出国组织(OPEC)和非OPEC之间达成的限制供应以提振油价协议令油市供需基本面得以改善。

但法力赫称，基本面改善是因为沙特的减产幅度大于协议的要求，该国产量低于1,000万桶/日。他还称，OPEC不会让竞争对手利用减产机会，为他们自己的生产投资背书。

预计该组织将于5月再次召开会议，届时将考虑是否需要延长减产期限。

布兰特原油下跌0.09美元，或0.2%，报每桶55.92美元，美国原油下跌0.06美元，或0.1%，报每桶53.14美元。

美国能源资料协会(EIA)预计，2017年美国原油平均日产量为920万桶/日，2018年达到970万桶/日，如果预估准确，明年的日均产量将高于1970年创下的当前最高纪录960万桶/日。

俄罗斯承诺4月底前兑现30万桶/日的减产份额，但经纪商Marex Spectron预计，俄罗斯的原油产量和出口将逐渐增加，可能导致“短期供应状况的快速恶化”。(完)