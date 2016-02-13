国际油价从12年低位急速反弹12%

路透纽约2月12日 - 全球油价周五飙升多达12%，之前有报导称，石油输出国组织(OPEC)可能最终同意减产以缓解全球供应过剩的状况，而股市反弹提振风险意愿。

尽管今日油价劲扬，但本周仍可能下跌最多5%。

华尔街日报周四在美国油市收盘后报导，阿联酋能源部长称石油输出国组织(OPEC)成员国准备协同减产，而当前油价已迫使非OPEC产油国至少暂停增产。

很多交易员最初对这则报导表示怀疑，称委内瑞拉和俄罗斯本周早些时候劝说沙特和其他主要产油国同意减产的努力以失败告终。

但自2014年中以来油价已重挫75%，至逾12年低位，很多人倾向于相信，一旦减产或需求增加，油价迟早会反弹。

“我们预计减产等努力将在年底前推动油价反弹至最高50美元，”德国商业银行在一份报告中称。

未来五年的美国原油期货周五均在50美元之下交投，只有2021年11月之后的合约升至该水准之上。

近月美国原油期货合约大涨3.23美元，或12.3%，收报每桶29.44美元，日高为29.66美元。周四触及12年低位26.05美元。本周下跌4.7%。

近月布兰特原油期货劲扬3.30美元，收报每桶33.36美元，周四跌至30美元之下。本周跌幅收窄至2%。

在数据显示，本周美国石油钻井平台数量连降第八周后，油价扩大涨幅。全球股市反弹也扶助提振油市。

部分市场人士称，下周一为美国总统日假期，纽约原油市场将休市，多数投资者不愿在长周末假期前持有空头头寸。

很多人预计未来几周油市的波动将会更加剧烈。(完)