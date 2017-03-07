2017年全球棕榈油产量料增11%至6500万吨--资深行业人士

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透吉隆坡3月7日 - 一位资深行业人士周二称，今年全球棕榈油产量料之前一年的5,830万吨增长11%，达到6,500万吨，因几乎完美的天气提升产量。
“自去年10月以来，天气条件非常不错，有充沛的降雨可以提高马来西亚和印尼的产量，”行业资深人士、目前担任顾问的M.R. Chandran称。
印尼和马来西亚的棕榈油产量，占全球棕榈油产量的80%左右。
Chandran在一个行业会议的间隙称，印尼2017年棕榈油产量料为3,480万吨，高于之前一年的3,180万吨。厄尔尼诺现象引发的乾旱天气，影响印尼去年的棕榈油产量。
他还称，马来西亚今年的棕榈油产量料为2,000万吨，2016年则为1,730万吨。(完)
(编译 侯雪苹；审校 汪红英)
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