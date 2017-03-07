2017年全球棕榈油产量料增11%至6500万吨--资深行业人士

路透吉隆坡3月7日 - 一位资深行业人士周二称，今年全球棕榈油产量料之前一年的5,830万吨增长11%，达到6,500万吨，因几乎完美的天气提升产量。

“自去年10月以来，天气条件非常不错，有充沛的降雨可以提高马来西亚和印尼的产量，”行业资深人士、目前担任顾问的M.R. Chandran称。

印尼和马来西亚的棕榈油产量，占全球棕榈油产量的80%左右。

Chandran在一个行业会议的间隙称，印尼2017年棕榈油产量料为3,480万吨，高于之前一年的3,180万吨。厄尔尼诺现象引发的乾旱天气，影响印尼去年的棕榈油产量。

他还称，马来西亚今年的棕榈油产量料为2,000万吨，2016年则为1,730万吨。(完)