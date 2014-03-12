全球各国议会女性比例创新高--研究

路透联合国3月11日 -各国议会联盟和联合国妇女署周二发布的研究报告显示，过去一年里全球各国议会中女性议员的比例增加了1.5个百分点至21.8%的纪录高位，较1995年时的水平上升了一倍。

但联合国妇女署执行副主任John Hendra警告称：“以这样的速度，在议会里实现男女议员数量相等仍需数十年时间。”

他指出，配额、政党的支持以及强有力的女性运动都是支撑全球各国议会中女性议员人数增加的关键因素。

“达到政治参与度的男女平等需要解决妇女在竞选中面临的所有障碍。”Hendra在记者会上说道。

“这些障碍包括性别偏见、歧视、认为妇女领导力不足的传统观念，在筹集足够竞选资金、对抗腐败和面临贿选上的挑战，以及政党和媒体的支持不足等。”

研究发现，妇女在政府中担任部长的比例为17.1%，高于2008年时的16.1%。

非洲和美洲的每个国家都至少有一名女性部长。但黎巴嫩、沙特阿拉伯、巴基斯坦、文莱、圣马力诺、波斯尼亚、所罗门群岛和瓦努阿图这些国家的内阁中则没有女性。

美国议会中女性的比例为25.2%，为全球最高。过去一年里，阿拉伯国家议会中女性的比例从13.2%增加至16%，增幅最大。非洲和欧洲国家议会中女性的比例略微增加至22.5%和24.6%，亚洲和太平洋国家的比例分别为18.4%和16.2%。

女性国家元首的数量从19人降至18人。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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