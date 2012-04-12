全球第一季PC出货不降反增 联想势头强劲

资料图片 顾客在联想专卖店内与销售人员查看新式电脑。 REUTERS/Christina Hu

路透4月11日电---根据研究机构Gartner,2012年第一季全球个人电脑(PC)出货增加,因在企业强健需求的支撑下,欧洲、中东和非洲的需求较预估强劲.

Gartner周三表示,这个结果超乎其稍早认为第一季出货下滑1.2%的预估,今年第一季全球PC出货增至8,900万台.

Gartner指出,许多国家的企业PC出货高於预期,但消费者PC需求各国表现仍有很大差异.

欧洲、中东和非洲出货较上年同期增加6.7%;亚太区出货仅成长2%,因中国终止一项补贴农村PC成本的项目,而印度则推迟了地方政府提供学生便携式电脑的计划.

"尽管PC业对新兴市场强劲成长有很高的期待,但该季这些国家的表现放缓,等於审慎提醒了制造供应商,PC业未来的成长不能过度依赖新兴市场,即便这些市场的PC普及率仍低."Gartner分析师Mikako Kitagawa称.

美国PC出货总计1,550万台,减少3.5%,但降幅小於Gartner先前预估的下降6.1%.

制造供应商中,惠普(Hewlett Packard)(HPQ.N)仍占首位,出货成长3.5%,全球市占率17.2%.

中国的联想集团(0992.HK)再度显现最强劲的成长势头,出货激增28.1%,全球市占率13.1%,向惠普逼近.

Kitagawa表示,英特尔(INTC.O)Ivy Bridge及微软Microsoft (MSFT.O) Windows 8上市後,今年稍後PC需求将增温,但其审慎表示,新产品刺激需求的效应可能不如业界预期.(完)

--编译 张若琪;审校 李爽

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