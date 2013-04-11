第一季度PC销量降幅为20年来最大

路透西雅图4月10日 - 根据国际数据公司(IDC)，个人电脑2013年前三个月销量较去年同期大幅下挫了14%，为20年来最大跌幅，因平板电脑益发受到欢迎，且客户可能避免选用微软(MSFT.O)的新款Windows 8系统。

此次销量下滑幅度是IDC从1994年开始公布销售数据以来的最大跌幅。随着计算机开始朝平板电脑和智能手机发展，在个人电脑开始明显走下坡路的时代，这标志着一个新的里程碑。

IDC周三表示，全球个人电脑销量第一季减少14%至7,630万台，远超降低7.7%的预估。这是个人电脑销量连续第四个季度同比下滑。

根据Gartner，该销量也是2009年中以来的最低水准。Gartner的数据显示，个人电脑销量降幅为11%。

两家机构均把原因归咎为netbook销量降低和智能手机的消费增加。

“客户的内容消费方向正从个人电脑转向其他连网设备，如平板电脑和智能手机。”Gartner分析师Mikako Kitagawa表示。“即使是在个人电脑普及率低的新兴市场，预计PC厂商也不会大有斩获。”

IDC称，微软的新款Windows8系统实际上阻碍了个人电脑的潜在买家，因用户认为无法负担能够发挥Windows 8系统最大效果的触屏机型，尽管该系统在一般的个人电脑和笔记本上也能正常运作。

IDC资深研究分析师Jay Chou表示，新款微软操作系统通常会提振个人电脑销量，但Windows 8并未受到热烈欢迎，或许意味着今年个人电脑市场可能会进一步下滑。

个人电脑厂商中，惠普(HPQ.N)第一季销量锐减了24%，但勉强守住全球业界排名第一的位置，其市场份额占到15.7%。快速增长的同业对手联想(0992.HK)销量持平，以15.3%的全球市场份额紧追惠普之后。

戴尔DELL.O、宏基(2353.TW)和华硕电脑(2357.TW)的个人电脑销量跌幅均在两位数。

苹果(AAPL.O)亦受到个人电脑销量减少的影响，因iPad看似瓜分了Mac机型的部分销量。苹果在美国第一季度个人电脑销量降低7.5%，不过依然是排在惠普与戴尔之后的第三大美国PC厂商。(完)

(编译 洪曦; 审校 戴素萍)

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