全球PC出货量降幅将超预期--IDC

路透旧金山3月18日 - 根据市场研究机构IDC，全球个人电脑(PC)出货量降幅超乎原先的预期，受到中国疲软的拖累。PC出货量原本就已经受到消费者益发青睐平板电脑和智能手机的打击。

IDC周一公布的报告指出，受到政府削减预算等其他因素所影响，2月对中国的出货量减少，这意谓着第一季全球PC出货量的降幅可能会有”两位数”百分比，原先预估为减少7.7%。

IDC分析师Loren Loverde告诉路透，至于2013年全球PC出货量的降幅料介于1.8-2.0%之间。

英特尔曾表示，其预期第一季营收为122-132亿美元之间。该公司将于4月16日公布财报。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期英特尔第一季营收将为126.9亿美元，较前一季减少约6%。(完)

(编译 戴素萍 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。