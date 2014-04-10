全球PC出货量连续第八个季度下滑--行业研究机构

路透旧金山4月9日 -两家市场研究机构周三公布的数据显示，2014年前三个月全球个人电脑(PC)出货量连续第八个季度下降，尽管公司客户对电脑更新换代令行业有所提振。

IDC在一份新闻稿中指出，由于消费者持续转向平板电脑和智能手机，3月所在季度的PC出货量较上年同期降低4.4%。IDC此前预计该季下滑5.3%。

Gartner则在新闻稿中表示，3月所在季度PC出货量的降幅为1.7%。

两家机构都表示，第一季出货量受到企业在Windows XP操作系统退休前替换旧电脑的提振。

“向更具移动性的设备和使用模式转化的趋势不太可能止步，尽管随着平板电脑普及率上升，对PC出货量的短期影响可能放缓。”IDC表示，“PC出货量有稳定的可能，但增长的机会不大。”

Gartner称，第一季PC总出货量为7,660万台，而IDC认为是7,340万台。(完)

(编译 石冠兰 审校 屈桂娟)

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