全球PMI显示4月制造业活动加速 但各地区表现迥异

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透伦敦5月2日电---周三一份报告显示,全球制造业活动於上月加速,但美国和欧元区的表现仍有明显差异.
摩根大通和研究及供应管理机构共同编制的4月全球制造业采购经理人指数(PMI)升至51.4,高於3月的51.1.
这是该指数连续第五个月保持在荣枯分水岭50上方.
"该指数此次上涨,逆转了2月和3月小幅下跌的趋势,且令该指数基本与年初一样.PMI指数中的产出分项指数,与全球制造业2.5%的年化成长率相符."摩根大通的David Hensley表示.
摩根大通表示,上月产出、新订单及就业均持续增长,美国再度成为主要的成长动力之一.
不过上月欧元区制造业更加深入下滑,先前的数据显示,从二线国家开始的衰退,正逐渐蔓延到核心国家法国和德国.
相反地,一项衡量中国制造业的数据,更加证明了中国经济在第一季走出谷底;与此同时,印度制造业成长也向上攀升.
周二的数据显示美国制造业成长加速,但英国制造业却几乎未见任何成长.
这项指数所涵盖的调查数据来源,包括美国、日本、德国、法国、英国、中国及俄罗斯等.(完)
--编译 洪曦/李婷仪;审校 程琳
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