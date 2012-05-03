全球PMI显示4月制造业活动加速 但各地区表现迥异

路透伦敦5月2日电---周三一份报告显示,全球制造业活动於上月加速,但美国和欧元区的表现仍有明显差异.

摩根大通和研究及供应管理机构共同编制的4月全球制造业采购经理人指数(PMI)升至51.4,高於3月的51.1.

这是该指数连续第五个月保持在荣枯分水岭50上方.

"该指数此次上涨,逆转了2月和3月小幅下跌的趋势,且令该指数基本与年初一样.PMI指数中的产出分项指数,与全球制造业2.5%的年化成长率相符."摩根大通的David Hensley表示.

摩根大通表示,上月产出、新订单及就业均持续增长,美国再度成为主要的成长动力之一.

不过上月欧元区制造业更加深入下滑,先前的数据显示,从二线国家开始的衰退,正逐渐蔓延到核心国家法国和德国.

相反地,一项衡量中国制造业的数据,更加证明了中国经济在第一季走出谷底;与此同时,印度制造业成长也向上攀升.

周二的数据显示美国制造业成长加速,但英国制造业却几乎未见任何成长.

这项指数所涵盖的调查数据来源,包括美国、日本、德国、法国、英国、中国及俄罗斯等.(完)

--编译 洪曦/李婷仪;审校 程琳

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