全球企业扩张喜忧参半 中国制造业增长放缓

资料图片：9月9日，安徽合肥一家钢厂，一名工人在查看融化的铁水注入容器中。 REUTERS/Stringer

* 德国和法国的差距拉大

* 美国12月企业扩张放缓

* 中国PMI报告显示增长为三个月来最慢

* 欧元区PMI数据预示第四季经济成长0.2%

* 成长改善令欧元区疑虑减弱，但复苏并不均衡--Markit

路透伦敦/纽约12月16日 -全球制造业和商业活动在12月出现扩张，新订单激增提振欧元区企业活动在年末来到高位，不过美国和中国制造业增长的速度放慢。

根据Markit数据，美国12月制造业活动增幅从10个月高点略有回落，但周一公布的包括工业生产在内的其它美国数据显示，美国的经济体质更为强健。

Markit公布的12月欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值由11月的51.7升至52.1，但德国与法国的差距拉大，前者成长而后者出现萎缩。

PMI数据若高于50表明企业活动扩张。

Pierpont Securities首席分析师StephenStanley称，“美国经济肯定出现了复苏，但在全球范围内就有些参差不齐了...”

Markit公布，美国制造业PMI12月初值降至54.4，11月时创下10个月高点54.7。路透访问的分析师原先预期12月初值为55.0。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布“汇丰中国制造业PMI预览”数据为50.5，低于上月终值50.8，但连续五个月处于荣枯线之上。

汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌在数据公布同时发布的声明中表示，尽管该数据有些放缓，但仍高于第三季均值，暗示从7月开始的制造业复苏趋势仍维持不坠。因此，我们预计第四季中国国内生产总值(GDP)增长年率将稳定在7.8%左右。

12月PMI终值将于1月第一周公布。

**欧洲强弱分化**

12月Markit欧元区综合PMI初值升至52.1，这是2011年年中以来第二高的数字，且高于路透调查预估中值的51.9。这项数据今年下半年皆高于荣枯分水岭50。

“我的感觉是，欧洲的数据看起来好一些了，这与欧洲经济整体好转的观点相符。但分化情况似乎加重，”Stanley说。

Markit警告称，虽然成长升温让人安心，但欧元区各成员国国别数据显示复苏不均衡，法国走势挣扎而德国一路领先。

“欧元区12月综合PMI反弹令人鼓舞，可能帮助缓解关于复苏持续性的忧虑，”荷兰国际集团(ING)资深分析师Martinvan Vliet表示。

“但我们也不能忘乎所以--整体指数仍处于低位，坚定提醒我们这次复苏仍非常脆弱和疲软。”

欧元区两大经济体的分化非常明显。

12月法国综合PMI降至七个月低位47.0，而德国综合PMI稳步升至55.2。

Markit称，数据表明欧元区经济本季料将增长约0.2%，与上周公布的路透调查相符。

新订单连续第五个月增加，表明复苏势头应会延续至2014年。

受数据影响，德国公债周一削减稍早涨幅。

欧元区12月Markit制造业PMI初值升至52.7，上月终值为51.6。

这是31个月以来的最高水准，超过市场预期中值的51.9，并高于路透调查中所有分析师的预期。

产出分项指数自53.1升至54.8，为逾两年半以来最高。

由于制造业新订单增加，未交货订单分项指数创2011年4月以来最高。

尽管制造业增长，但服务业PMI却自51.2降至51.0。市场预期为升至51.5。(完)

(编译 郑茵/于春红/杜明霞/许娜；审校 侯向明/孙茉莉)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。