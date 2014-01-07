《热点透视》全球政治形势对投资人的威胁减轻

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 戴素萍/于春红
路透伦敦1月6日 -俄罗斯发生自杀性炸弹袭击，土耳其政府可能垮台，伊拉克面临内战威胁。这些在2013年底陆续出现的政治面消息，听来令人生畏。但对金融圈来说，全球政治趋势明显正面--大体而言。
去年欧盟和美国的政治风险消退，根据世界银行近期的数据，这两大经济体各占全球总产值的近四分之一。尽管欧元区的危机尚未结束，但正在消退当中。同时，美国政治纷争虽仍非常激烈，但在通过两年预算协议后，看来不太会陷入僵局。
而占全球产值11%的中国，将在数年内将是高风险经济体，因为中国得处理经济快速发展带来的后果、人口老化、过多债务及严重污染等挑战。不过，目前中国的政治仍相当稳定。
再来谈谈日本，根据世界银行的计算，日本经济仍占全球产值的8.5%。首相安倍晋三似乎怀有军国主义的梦想，对其亚洲邻国来说不啻是项警讯，但迄今安倍的焦点是放在和平的经济改革上。
其余对全球产值贡献余下三分之一的国家，多数情况不算太好。不过，投资人无需对巴西、俄罗斯和印度这三大经济体的情势感到担忧，这三个国家合计的经济产值相当于日本。巴西今年的选举可望和平举行。俄罗斯政府稳定，尽管有恐怖行动、贪腐和效率不彰等问题。宗教和社会问题，使得印度2014年的选举比较令人担忧，但无论哪个政党执政，都有民主政治的正当性。
政治稳定的国家包括加拿大、澳洲、墨西哥、韩国、印尼、瑞士和挪威，合计在全球经济中占10%。
**诸多问题**
全球总体政治趋势变得更有利于投资者，与此相背的国家在全球经济中占余下的15%份额。虽然其中一些国家的状况尚可或是还说得过去，但土耳其、泰国和伊拉克情势显得很不稳定，这三个国家合计占全球经济的2%左右。南非(在全球经济中占0.5%)情势正在恶化，与此同时尼日利亚(占0.3%)依旧是麻烦重重。
对地缘政治持悲观看法的人士通常会提及中东和北非，去年该地区的总体情况恶化。他们亦指出，尽管叙利亚(占全球经济的0.1%)经济规模很小，但该国动乱局势很容易扩散到伊朗和沙特。该地区出口石油与天然气，对于全球经济有重要影响。
悲观者也会注意到，即使在目前政治趋势不错的地区，良好的政治秩序也经常缺乏牢固的基础。政治极端人士在一些发达国家依旧受到欢迎。
中国在全球范围内的崛起和美国的相对衰落，令人有理由其影响全球稳定。
这些忧虑是有理由的，因为人类总是容易把事情搞砸。没有一个政府足够聪明，没有一个社会足够和谐，可以避免拖累经济的政治混乱前景。尽管如此，对于投资者来说，全球政治形势对投资人的威胁罕见地减轻了。(完)
(译文审校：张涛)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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