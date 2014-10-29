意大利和美国人对社会现实了解度最差--调查

路透伦敦10月29日（记者Ben Hirschler） - 当谈到正确估计现代生活的基本情况时，如移民或穆斯林的人口比例及未成年少女怀孕的百分比等，意大利人和美国人的得分最差。

根据周三发布的一项对14个工业大国的调查，瑞典人和德国人做得最好，虽然他们也总是理解有偏差。

市场调查机构Ipsos MORI的这项分析显示人们对一系列问题的看法偏离现实有多大，人们并不是精确了解那些被视为有风险或烦恼的社会因素。

移民人口数是很多发达国家的热门话题，且处处被高估。但美国（在这个话题上）要比大多数国家更偏离现实，（人们）平均猜测移民人口占32%，但现实是13%。

意大利甚至更糟，平均猜测（移民人口）占30%，但现实是只有7%。

意大利人还特别差地估算了本国老年人口，认为65岁以上的人占48%。实际上，65岁以上的人口占该国总人口的五分之一，这一比例相对较高，但并不高于德国，远小于日本。

青少年怀孕是另一个人们处处严重估算错的问题，反映了估算相对稀有事件的困难性。

美国人认为15岁到19岁少女生孩子的比例是24%，但实际仅有3%。即使是的较务实的瑞典人也严重错误估算，认为其每年的青少年怀孕率是8%，实际上是0.7%。

“人们不仅是不擅长数学，他们发现估计一些非常大或非常小的数字尤其难，”Ipsos社会研究机构主管Bobby Duffy说。

“看起来，无论人们描叙的事情罕见与否，他们会记住趣闻轶事。”

人们认知较差的另一个领域就是估算社会上的宗教团体，其猜测也严重与现实出入较大。与其他的争议性话题一样，媒体报导在夸大错误看法上可能起了作用。

人们大量高估了生活在他们国家的穆斯林的比例，法国人认为该比例是31%，真实数字是8%；英国人猜测是21%，实际是5%；美国人认为是15%，实际为1%。

甚至在穆斯林人口不到1%的匈牙利、波兰、韩国及日本等国，人们会认为其比例为4%到7%。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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