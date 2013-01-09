未来五年市占率最可能上升的汽车厂商是大众和宝马--调查

路透底特律1月9日 - 周三公布的一份对主要汽车公司高层的调查显示,未来五年全球市占率最有可能上升的汽车商是大众汽车(福斯,Volkswagen)(VOWG_p.DE)和宝马(BMWG.DE).

毕马威会计师事务所(KPMG)调查显示,看好丰田汽车(7203.T)的受访高管比例大幅反弹,而现代汽车(005380.KS)及其附属企业起亚汽车(000270.KS)仍排行第四,认为这两家公司市占率将上升的受访高层人数有所减少.

据KPMG调查,大众连续第三年位居榜首,认为大众全球市占率将上升的受访高层比例跳升11个点至81%.宝马以70%的比例排第二,比去年调查上升了7个点.

"大众过去三年一直名列榜首,不但保住第一名头衔,认同率还能上升11个点,让我很吃惊,"KPMG的汽车行业主管Gary Silberg称.

KPMG称,认为丰田市占率将上升的受访高层比例增幅最大.以68%位居调查结果的第三名,去年为44%.丰田在2009年至2011年期间在全球召回近1,900万辆汽车,曾令公司形象受损.

KPMG称,有61%的高管看涨现代与起亚汽车的市场份额,比重较去年低2个百分点,较2011年则低了11个百分点.日产汽车(7201.T)的这个比重为50%,排名第五,随后是福特(F.N)和通用(GM.N),二者均为44%.2010年时仅13%受访高管认为通用能够扩大市场份额.

菲亚特FIA.MI与旗下克莱斯勒的上述比重为37%,排名第九.第八名是戴姆勒(DAIGn.DE)的41%,本田汽车(7267.T)以34%排名第十.最常被认为将流失市场份额的品牌包括富士重工旗下的斯巴鲁(Subaru)(7270.T)、三菱(7211.T)、马自达(7261.T)以及铃木(7269.T).

KPMG的调查亦发现,64%的受访高管表示未来五年将增加投资新厂,这个比重高于去年的55%.高管们称打算让新厂投入运行,尽管超过半数人表示,在很多成熟市场都存在产能过剩风险.

25%受访者认为,解决全球汽车产能过剩问题的最佳途径是整合与结盟.

这是KPMG的第14次汽车业高管年度调查,走访了全球汽车行业200名高管,其中大部分是来自北美以外的企业.(完)

(编译 白云/隋芬; 审校 石冠兰/杜明霞)

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