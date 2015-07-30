印度将于2022年超越中国成为全球第一人口大国--联合国

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
汤森路透基金会伦敦7月29日 - 联合国周三称，印度将在不到十年的时间里超过中国成为世界第一人口大国，比先前预测早了六年。
联合国预测，人口快速增长的尼日利亚将于2050年左右超越美国，成为世界第三大人口大国。
全球目前有73亿人口，预计将于2050年和2100年分别达到97亿和112亿，略高于联合国的上次预测。
据《世界人口展望》报告，新增人口大多将来自于发展中地区，尤其是非洲。
人口预测对设计和执行将于今年晚些时候启动的新的全球发展目标至关重要，新目标将取代“千年发展目标”。
联合国经社事务部人口司司长威尔莫斯称，人口增长集中于最贫穷的国家或令消除贫困和饥饿以及发展教育和卫生系统变得更加困难。
全球最大的两个人口大国--中国和印度各有10多亿人口，两国或将于2022年前对调人口排名，比先前预测早六年。
专家们称，未来35年内非洲将占全球人口增长的逾一半。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”