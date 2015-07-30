印度将于2022年超越中国成为全球第一人口大国--联合国

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会伦敦7月29日 - 联合国周三称，印度将在不到十年的时间里超过中国成为世界第一人口大国，比先前预测早了六年。

联合国预测，人口快速增长的尼日利亚将于2050年左右超越美国，成为世界第三大人口大国。

全球目前有73亿人口，预计将于2050年和2100年分别达到97亿和112亿，略高于联合国的上次预测。

据《世界人口展望》报告，新增人口大多将来自于发展中地区，尤其是非洲。

人口预测对设计和执行将于今年晚些时候启动的新的全球发展目标至关重要，新目标将取代“千年发展目标”。

联合国经社事务部人口司司长威尔莫斯称，人口增长集中于最贫穷的国家或令消除贫困和饥饿以及发展教育和卫生系统变得更加困难。

全球最大的两个人口大国--中国和印度各有10多亿人口，两国或将于2022年前对调人口排名，比先前预测早六年。

专家们称，未来35年内非洲将占全球人口增长的逾一半。（完）