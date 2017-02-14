金价走低 受累于美元和股市上涨

路透纽约/伦敦2月13日 - 金价周一回落，因美元和股市攀升，但欧美的政治和经济不确定性预计将在短期内支撑金价。

1951 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,225.71美元，进一步远离上周触及的三个月高位1,244.67美元。美国4月期金收跌0.8%，报每盎司1,225.80美元。

美元兑日圆触及两周高位，因投资者再度关注美国再通胀交易。在特朗普去年11月当选美国总统后，再通胀交易主导市场，但今年美元涨势暂停。

全球股市指数和美国公债收益率攀升。

欧洲多国今年是大选年，荷兰首当其冲，将在3月举行选举，使该地区的政治前景充满不确定性。

法国紧随其后，将在4月进行首轮选举，极右翼政党民族阵线的候选人勒庞胜选的可能性，使法国的政治前景变得扑朔迷离。

“来自美国、欧洲和朝鲜的全球不确定性将会再度推升全球黄金价格，”Geofin Comtrade Ltd的研究部主管Hareesh V说。

朝鲜周一表示，周日成功试射了一颗新型中远程弹道导弹，宣称该国一项武器计划取得进展。该计划违反了联合国决议。

现货银跌0.7%，报每盎司17.83美元。现货铂金回落1.2%，报每盎司998.50美元。

现货钯金跌1.4%，报每盎司773.25美元，盘中触及1月25日以来最高786.90美元。(完)