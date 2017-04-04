金价因政治不确定性上涨 摆脱美元上升的影响

路透纽约/伦敦4月3日 - 金价周一上涨，因地缘政治忧虑，但由于缺

乏美国货币政策方面的新线索，且市场等待本周稍晚公布的经济数据以寻

找更多方向，金价陷于窄幅区间内交投。

美国总统特朗普周日表示，有可能利用贸易作为砝码，确保中国在针

对朝鲜的问题上能够合作，这引发的地缘政治紧张局势支撑金价。

全球股市周一下滑，因投资人判断在周四和周五特朗普总统同中国国

家主席习近平会晤时，将如何打贸易保护主义牌。

1815 GMT，现货金升0.3%，报每盎司1,252.66美元，盘中在1,

244.05至1,253.52美元之间交投。

“尽管欧洲多国大选、英国退欧磋商和特朗普外交政策可能重燃避险

买兴，但金价走势并不是没有阻碍，”渣打集团在研究报告中表示。

“我们相信脆弱的实货市场和美联储升息将为金价带来走软的基调。

我们仍预计今年第二季和第三季可能是今年金价表现最强的两季。”

金价基本未受美元走强的影响，美元指数触及两周高位，之后回落，

尾盘升0.2%。

其它贵金属，现货银跌0.3%，报每盎司18.17美元，但持于近

一个月高位。

铂金涨约1%，报每盎司953.65美元，首季表现为一年最佳。

钯金升0.9%，报每盎司802.20美元，今年迄今升约17%。(完)