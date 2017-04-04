金价因政治不确定性上涨 摆脱美元上升的影响

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透纽约/伦敦4月3日 - 金价周一上涨，因地缘政治忧虑，但由于缺
乏美国货币政策方面的新线索，且市场等待本周稍晚公布的经济数据以寻
找更多方向，金价陷于窄幅区间内交投。
美国总统特朗普周日表示，有可能利用贸易作为砝码，确保中国在针
对朝鲜的问题上能够合作，这引发的地缘政治紧张局势支撑金价。
全球股市周一下滑，因投资人判断在周四和周五特朗普总统同中国国
家主席习近平会晤时，将如何打贸易保护主义牌。
1815 GMT，现货金升0.3%，报每盎司1,252.66美元，盘中在1,
244.05至1,253.52美元之间交投。
“尽管欧洲多国大选、英国退欧磋商和特朗普外交政策可能重燃避险
买兴，但金价走势并不是没有阻碍，”渣打集团在研究报告中表示。
“我们相信脆弱的实货市场和美联储升息将为金价带来走软的基调。
我们仍预计今年第二季和第三季可能是今年金价表现最强的两季。”
金价基本未受美元走强的影响，美元指数触及两周高位，之后回落，
尾盘升0.2%。
其它贵金属，现货银跌0.3%，报每盎司18.17美元，但持于近
一个月高位。
铂金涨约1%，报每盎司953.65美元，首季表现为一年最佳。
钯金升0.9%，报每盎司802.20美元，今年迄今升约17%。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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