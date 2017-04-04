金价上涨 但受特朗普基建言论打击离开一个月高位

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走
疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金
价回吐部分涨幅。
金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国
供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国
汽车销售下滑。
金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行
监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。
1801 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金收高0.4%，报1,258.4美元。
德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位
的关键技术水准交易。”
“金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气
，也得益于股市和公债收益率走低。”
但投资者仍对中美领导人会晤，以及即将拉开帷幕的法国大选保持谨
慎。
周一在圣彼得堡发生的地铁爆炸事件，令14死50伤，在全球燃起了对
安全的忧虑，激发了不确定性时期的黄金避险买兴。
SPDR Gold Trust周一持金量较上周五增加0.53%，至836.77吨
。
从技术角度看，金价需要收于当前位于约1,259美元的200日移动均线
切入位之上，才能为达到2月27日触及的1,263.80美元高位积聚动能。
现货银收高0.3%，报18.27美元，盘中高见一个月高位的18.41
2美元。
铂金升0.9%，报960.3美元，钯金升0.5%，报806.7美元。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。