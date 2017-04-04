金价上涨 但受特朗普基建言论打击离开一个月高位

路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走

疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金

价回吐部分涨幅。

金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国

供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国

汽车销售下滑。

金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行

监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。

1801 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金收高0.4%，报1,258.4美元。

德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位

的关键技术水准交易。”

“金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气

，也得益于股市和公债收益率走低。”

但投资者仍对中美领导人会晤，以及即将拉开帷幕的法国大选保持谨

慎。

周一在圣彼得堡发生的地铁爆炸事件，令14死50伤，在全球燃起了对

安全的忧虑，激发了不确定性时期的黄金避险买兴。

SPDR Gold Trust周一持金量较上周五增加0.53%，至836.77吨

。

从技术角度看，金价需要收于当前位于约1,259美元的200日移动均线

切入位之上，才能为达到2月27日触及的1,263.80美元高位积聚动能。

现货银收高0.3%，报18.27美元，盘中高见一个月高位的18.41

2美元。

铂金升0.9%，报960.3美元，钯金升0.5%，报806.7美元。(完)