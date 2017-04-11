金价变动不大 因美联储利率预期抵消地缘政治风险影响

路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局

势的担忧。

尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升

息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。

2032 GMT，现货金升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期

金收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。

上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地

发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。

在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对

叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是

对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。

在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。

Mitsubishi分析师Jonathan Butler表示，“在上周五升穿200日移动

均线后，市场看来出现一些获利了结。”

对今年美国将加快升息的预期被证实对金价构成重大拖累，因加息会

增加持有非孽息黄金的机会成本。

其他贵金属中，现货银下跌0.2%，报每盎司17.93美元，上周

五触及2月27日以来最高的18.47美元，铂金跌1.2%，报939.9美元

，钯金也下跌1.6%，报788.20美元。(完)