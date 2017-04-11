金价变动不大 因美联储利率预期抵消地缘政治风险影响

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局
势的担忧。
尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升
息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。
2032 GMT，现货金升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期
金收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。
上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地
发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。
在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对
叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是
对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。
在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。
Mitsubishi分析师Jonathan Butler表示，“在上周五升穿200日移动
均线后，市场看来出现一些获利了结。”
对今年美国将加快升息的预期被证实对金价构成重大拖累，因加息会
增加持有非孽息黄金的机会成本。
其他贵金属中，现货银下跌0.2%，报每盎司17.93美元，上周
五触及2月27日以来最高的18.47美元，铂金跌1.2%，报939.9美元
，钯金也下跌1.6%，报788.20美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。