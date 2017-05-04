金价位于一个月低位 因美元攀升和美联储维持利率不变

路透纽约/伦敦5月3日 - 金价周三跌至一个月低位，因美元走坚，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)一如预期维持利率不变，市场对法国极右翼总统候选人意外获胜的预期减弱。

美联储结束了为期两日的会议，发表了利多的声明，淡化了首季经济成长疲弱的影响，强调就业市场强劲，暗示其可能早至6月就再度收紧货币政策。

1858 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,246.76美元，此前跌穿50日和200日移动均线切入位，触及4月5日以来最低的1,244.93美元。

美国期金收跌0.7%，报1,248.50美元。

“美联储显然不担心第一季成长放缓，其乐观的预期打压金价跌回日低，因今年再升息两次的预期仍然较高，”BMO Capital Markets基本和贵金属董事Tai Wong称。

“金价今日跌穿50和200日移动均线，说明短期可能进一步下跌。”

根据CME Group的FedWatch工具，交易员消化的6月升息可能性为70%。

美元升0.3%。

“马克龙处于明显优势...所以持有黄金的必要性降低，”Quantitative Commodity Research分析师Peter Fertig称。

其它贵金属，现货银下降1.4%，报每盎司16.567美元，盘中触及1月11日以来最低的16.48美元。14日相对强度指标将达到2014年11月以来技术最超卖水准。

铂金跌至2017年最低位896.35美元，后缩窄跌幅，下跌2.1%，报每盎司903.25美元。

钯金下滑1.9%，报每盎司799.25美元。(完)