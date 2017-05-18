金价升至两周高位 因特朗普风波打压美元和美债收益率

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约/伦敦5月17日 - 金价周三升至两周高位，因美国的政治风
波削弱了今年大幅升息的预期，推低美债收益率，美元跌至六个月最低。
美债收益率下降减少了持有非孽息黄金的机会成本，美元下跌令黄金
对非美国投资者来说更便宜。
1840 GMT，现货金连升第五日，上涨1.8%，报每盎司1,258.28
美元，盘中触及5月1日以来最高的1.260.20美元，势将录得2016年6月以
来的最大单日升幅。
美国期金收高1.8%，报1,258.70美元。
“收益率和美元的下跌走势，给黄金带来支持，”荷兰银行分析师Ge
orgette Boele称，“除了这些，最主要的还有政治不确定性，美元已因
此遭受打压。”
此前有报导称，特朗普总统曾要求时任联邦调查局(FBI)局长的科米
停止针对前国家安全顾问的调查，特朗普面对着对此做出解释的压力。
“投资者的担心是总统可能阻碍了司法，这可能引发弹劾，”Forex.
com技术分析师Fawad Razaqzada称。
美元跌至特朗普11月大选获胜以来的最低水平，可能仍会进一
步下跌，Boele表示。股市下跌，美国10年期公债收益率处于
4月21日以来最低。
根据CME的FedWatch工具，利率期货交易员预计6月升息的可能性为66
%，低于本月稍早时的约90%。
技术面来看，金价突破了均在1,245美元附近的200日移动均线切入位
的阻力位以及费波纳奇回档位，引发了技术性买盘。
银价升0.6%，报每盎司16.92美元，铂金升0.7%，报944
美元，钯金跌2.2%，报776.22美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。