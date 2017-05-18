金价升至两周高位 因特朗普风波打压美元和美债收益率

路透纽约/伦敦5月17日 - 金价周三升至两周高位，因美国的政治风

波削弱了今年大幅升息的预期，推低美债收益率，美元跌至六个月最低。

美债收益率下降减少了持有非孽息黄金的机会成本，美元下跌令黄金

对非美国投资者来说更便宜。

1840 GMT，现货金连升第五日，上涨1.8%，报每盎司1,258.28

美元，盘中触及5月1日以来最高的1.260.20美元，势将录得2016年6月以

来的最大单日升幅。

美国期金收高1.8%，报1,258.70美元。

“收益率和美元的下跌走势，给黄金带来支持，”荷兰银行分析师Ge

orgette Boele称，“除了这些，最主要的还有政治不确定性，美元已因

此遭受打压。”

此前有报导称，特朗普总统曾要求时任联邦调查局(FBI)局长的科米

停止针对前国家安全顾问的调查，特朗普面对着对此做出解释的压力。

“投资者的担心是总统可能阻碍了司法，这可能引发弹劾，”Forex.

com技术分析师Fawad Razaqzada称。

美元跌至特朗普11月大选获胜以来的最低水平，可能仍会进一

步下跌，Boele表示。股市下跌，美国10年期公债收益率处于

4月21日以来最低。

根据CME的FedWatch工具，利率期货交易员预计6月升息的可能性为66

%，低于本月稍早时的约90%。

技术面来看，金价突破了均在1,245美元附近的200日移动均线切入位

的阻力位以及费波纳奇回档位，引发了技术性买盘。

银价升0.6%，报每盎司16.92美元，铂金升0.7%，报944

美元，钯金跌2.2%，报776.22美元。(完)