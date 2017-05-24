金价走低 因美元从六个半月低位反弹

路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。

英国曼彻斯特一音乐厅发生爆炸，导致至少22人死亡，受此影响，美元兑英镑走强，导致以美元计价的黄金对于持有其他货币的投资者更昂贵。

“黄金再度稍作喘息；难以突破1,245-1,265美元的区间，”丹麦盛宝银行的商品策略部主管Ole Hansen表示。

“除非有政治风险发展的其它消息，否则，在美国联邦公开市场委员会发布进一步指引前，市场未准备好突破目前的区间，”他说。

1927 GMT，现货金跌约0.7%，报每盎司1,250.93美元，自5月9日跌至两个月低位以来已累积上涨了约3%。美国期金收跌0.5%，报每盎司1,255.50美元。

“2017年第二季已过去近三分之二，本季度迄今金价平均水平与我们对第二季黄金均价的预估相差不到0.2%(1257美元/1259美元)，”RBC Capital Markets在一份报告中说。

现货银跌0.4%，报每盎司17.05美元，盘中触及三周峰值17.30美元。

现货铂金跌0.2%，报每盎司944美元，盘中触及近一个月高位957.50美元。

现货钯金上扬0.3%，报每盎司772.6美元。(完)