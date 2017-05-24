金价走低 因美元从六个半月低位反弹

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
英国曼彻斯特一音乐厅发生爆炸，导致至少22人死亡，受此影响，美元兑英镑走强，导致以美元计价的黄金对于持有其他货币的投资者更昂贵。
“黄金再度稍作喘息；难以突破1,245-1,265美元的区间，”丹麦盛宝银行的商品策略部主管Ole Hansen表示。
“除非有政治风险发展的其它消息，否则，在美国联邦公开市场委员会发布进一步指引前，市场未准备好突破目前的区间，”他说。
1927 GMT，现货金跌约0.7%，报每盎司1,250.93美元，自5月9日跌至两个月低位以来已累积上涨了约3%。美国期金收跌0.5%，报每盎司1,255.50美元。
“2017年第二季已过去近三分之二，本季度迄今金价平均水平与我们对第二季黄金均价的预估相差不到0.2%(1257美元/1259美元)，”RBC Capital Markets在一份报告中说。
现货银跌0.4%，报每盎司17.05美元，盘中触及三周峰值17.30美元。
现货铂金跌0.2%，报每盎司944美元，盘中触及近一个月高位957.50美元。
现货钯金上扬0.3%，报每盎司772.6美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。