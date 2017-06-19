金价因美元走强跌至五周低位 但英脱谈判提供支撑

路透纽约/伦敦6月19日 - 金价周一跌至近五周低位，因一位美国联邦储备委员会(FED/美联储)高官发表鹰派讲话后美元上涨，但英国开始就脱欧条款进行磋商带来的不确定性阻止了金价的进一步下跌。

1835 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,244.85美元，盘中跌穿100日移动均线切入位至1,244.27美元，为5月17日以来的最低位。美国期金收跌0.8%，报1,246.70美元。

纽约联储总裁杜德利称，美国通胀有点低，但因劳动力市场改善，随着薪资的增长，通胀将升高，允许美联储逐渐收紧货币政策。

利率走高的可能性强化了美元的上行趋势。美元上涨，令以美元计价的商品对其它货币持有者来说更贵，可能会削弱需求。

“美元对金价的走势起了很大的作用，”荷兰安智银行(ING)商品策略师Warren Patterson称，“围绕英国政府和启动脱欧磋商的不确定性的确带来一些支撑。”

SPDR Gold Trust持金量上周减少1.5%，为三个月来的最大周度降幅，也给金价带来压力。

其它贵金属，钯金下跌0.3%，报858.49美元，价格徘徊在16年高位之下，但分析师称，考虑到汽车销售下降，钯金价格今年迄今上涨逾25%，可能难以自圆其说。

5月，美国和中国的乘用车销售均出现同比下降。

银价下跌0.3%，报每盎司16.54美元，铂金下滑0.6%，报每盎司918.55美元。(完)