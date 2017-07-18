金价上扬且可能进一步走高 因美国升息前景疲弱

路透纽约/伦敦7月17日 - 金价周一攀升，且可能进一步走高，因数据直指美国通胀疲弱，损及美国升息前景，拖累美元急挫至数月低位。

“美元继续走软，公债收益率从近期触及的相对高位有所回落，”Mitsubishi驻伦敦的分析师Jonathan Butler说。

1853 GMT，现货金上扬0.5%，报每盎司1,234.61美元。美国8月期金收高0.5%，报每盎司1,233.70美元。

“如果金价守住1,230美元或进一步走高，部分空头头寸开始出脱的风险较高，这将推动金价进一步小幅上行，”Butler说。

金价小幅削减涨幅，因美元兑一篮子货币触及10个月低位后反弹。

“过去一周，金市的投资者人气改善大大改善，尤其是因为上周美国数据疲弱，”澳新银行的分析师Daniel Hynes说，“目前金价进一步上行的条件已经成熟。”

今日的涨势使现货金升穿1,230美元附近的200日移动均线。

“技术性反弹势头看似十分稳健，”Hynes说。

其它贵金属，现货铂金上涨0.9%，报每盎司923.74美元，盘中触及6月15日以来最高934.40美元。

现货银上扬1.2%，报每盎司16.13美元，盘中触及近两周最高16.19美元。

在银价第二季下滑9%后，接受路透调查的分析师将银均价预期从17.98美元下调至17.32美元。

现货钯金上涨1%，报每盎司866.88美元。(完)