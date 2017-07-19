金价升至两周高位 因美元下滑

路透纽约/伦敦7月18日 - 金价周二触及逾两周高位，受到实货市场需求增强的预期支撑，且美元受美国近期升息预期减弱拖累下跌。

美元兑一篮子货币跌至10个月低位，令以美元计价的金属对其它货币持有者来说更便宜，这提振了需求。

美元下跌，因对美国总统特朗普实施其经济计划的信心下降，以及对美国以外央行官员讲话的鹰派基调感到不安。

1815 GMT，现货金升0.7%，报每盎司1,242.41美元，盘中高见6月30日以来最高的1,244.30美元。美国期金收高0.7%，报1,241.90美元。

“参议院未能通过取代奥巴马医保的议案，增大了对特朗普经济计划实施的将会难度加大的担忧，尽管共和党在国会中占多数议席，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong称。

“这给美国公债收益率带来压力，驱使美元跌向一年低位，给黄金创造了有利的环境，金价稳步升高。”

咨询公司GFMS的数据显示，估计6月印度的黄金进口量升至约75吨，一年前为22.7吨。今年上半年，进口升至514吨，同比大涨161%。

GFMS分析师称，印度进口跳升，因为印度消费者在7月黄金的商品服务税从1.2%上调至3%前买入黄金。

对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否能在今年再次升息的质疑，以及包括欧洲央行和英国央行在内的其它央行暗示，更倾向于收紧政策，这两个因素合力打压美元。

但投资者持有的实货黄金仍在减少。SPDR Gold Trust持金量周一降至827.07吨，上周五为828.84吨。

银价升1.4%，报每盎司16.29美元，盘中触及两周高位的16.34美元。

铂金升0.7%，报927.5美元，钯金XPD=下滑0.02%，报864.85美元。(完)