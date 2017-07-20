金价跌穿1,240美元 因美元从10个月低位反弹

路透伦敦7月19日 - 金价周三再度跌至每盎司1,240美元之下，因美元从10个月低位回升，抑制了金价的上行动能，金价此前连续三日上涨。

截至周二尾盘，金价已经较上周五早盘水平升了2%，因美国总统特朗普的医保议案在参议院遇挫，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年进一步升息预期减弱，给美元带来压力。

美元兑欧元周三升0.2%，但仍处于守势，因投资者猜测，美国充其量只会缓慢收紧政策，但中国经济乐观情绪支撑了亚洲股市和商品市场。

0930 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,238.50美元，美国8月期金下跌3.00美元，报1,238.90美元。周二现货金触及两周高位的1,244.56美元。

“今天前美元有些疲弱，对黄金构成支撑，我们看见今日美元略走强，所以黄金小幅下跌，”荷兰安置银行分析师Warren Patterson称。

他称，今年随着时间推移，该行对金价更加乐观，“我们认为很大部分的升息和收紧政策预期都被消化了，所以我们认为不会进一步给金价带来太多压力。”

对黄金的投资兴致有减弱迹象，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares持金量周二减少5.6吨，至821.45吨，为2月初以来最低水平。

其它贵金属，银价下跌0.2%，报每盎司16.215美元，前日触及逾两周最高水平。

铂金下跌0.2%，报每盎司920.50美元，周一触及6月中以来最高水平。钯金下跌0.4%，报每盎司860.05美元。(完)