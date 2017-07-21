金价触及三周高位 因德拉吉讲话推升欧元打压美元

路透纽约/伦敦7月20日 - 金价周四升至三周高位，之前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者将在秋季讨论可能对购债计划进行的调整，推动欧元触及14个月高位。

德拉吉称，决策者一致同意不调整货币政策指引，不设定讨论调整刺激计划的具体日期。不过，他暗示，将在今年稍后进一步讨论缩减购债计划的议题。

这足以刺激欧元在早盘回落后反弹，与此同时，美元指数跌至11个月最低，这提振金价。

“德拉吉的讲话基本偏鸽派，强调货币政策仍‘非常宽松’，并重申对量化宽松的承诺，”Mitsubishi的分析师Jonathan Butler说。

“欧洲央行将缩减量化宽松计划的决定时间推迟至秋季，这带动欧元走强，并拖累美元走软，扶助金价部分收复稍早的失地，”他补充说。

1817 GMT，现货金上扬0.4%，报每盎司1,244.92美元，稍早升至6月30日以来最高1,247.48美元。

美国8月期金收涨0.3%，报每盎司1,245.50美元。

全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Shares的持金量降至2月初以来最低水平。

其他贵金属方面，现货银升0.7%，报每盎司16.35美元，稍早触及7月3日以来最高16.42美元。

现货铂金上扬0.7%，报每盎司924.75美元。现货钯金跌1.2%，报每盎司845.75美元，周三触及三周高位872.25美元。(完)