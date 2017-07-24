金价触及一个月高位 关注美联储政策决定和美元走势

路透纽约/伦敦7月24日 - 金价周一削减涨幅，因美元转升，之前黄金升至一个月高位，因美国总统特朗普政府内部剧变，加剧了提振了金市人气。市场静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周的政策会议结果。

1940 GMT，现货金持平在每盎司1,254.45美元，盘中触及6月23日以来最高1,258.79美元。美国8月期金收跌0.60美元，或0.05%，报每盎司1,254.30美元。

市场认为，对俄罗斯是否干预2016年美国大选，以及是否与特朗普的竞选团队共谋的调查，将阻碍特朗普政府促成长计划的推进。

美元指数从逾一年最低反弹，美国公债收益率攀升，投资者静待美联储公布政策决定，从中寻找下次升息时机的线索。

“美元走势和美国利率决定将是本周推动金市的主要因素，”SP Angel的分析师Sergey Raevskiy说，他还表示，市场还对美国政治局面作出反应。

“联储官员最近的讲话暗示，联储可能本周就宣布开始缩减资产负债表规模，”法国兴业银行的分析师在一份报告中称。

美联储将于周三结束为期两天的政策会议，将在周三1800 GMT发布政策声明。

“我们现预计今年只会在12月再升息一次，”Capital Economics在第三季报告中说，“因此，我们上修对2017年底金价的预估为每盎司1,150美元。”

现货银上扬0.02%，报每盎司16.47美元，盘中触及7月3日以来最高16.59美元。

现货铂金跌0.3%，报每盎司930.40美元，盘中升至6月15日以来最高940.40美元。现货钯金XPD=涨0.7%，报每盎司850.75美元。(完)