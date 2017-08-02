金价触及七周高位 因美国经济数据乏善可陈

路透纽约/伦敦8月1日 - 金价周二攀升至七周高位，之前公布的美国经济数据显示，通胀温和且消费者支出基本持平，引发市场质疑，美国联邦储备委员会(FED/美联储)未来数月是否会升息。

1749 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,273.26美元，盘中升至6月14日以来最高1,273.97美元。金价上月上涨2.2%，为2月以来最大月升幅。

美国8月期金收涨0.5%，报每盎司1,279.40美元。

“数据仍然疲弱令人质疑美联储（是否会升息），以及通胀长期是否会回升，这是推动金市的真正原因，”道明证券的助理商品策略师Ryan McKay表示。

“人们开始质疑美国是否会再度升息，且我们看到金价从1,200美元的低位反弹，我认为，这是因为人们对(升息)是否会发生越发不确定。”

美元小涨，因在跌至15个月低位后投资者整固头寸。

7月美国制造业指数从近三年高位回落，消费者支出几无增长，且基本上看不到通胀的迹象。

“昨日，金价月线收在一下行趋势线之上，为2011年触及高位以来首次。这是非常利多的技术信号，可能是一新趋势的开始，”三菱银行驻伦敦的分析师Jonathan Butler表示。

投资者还关注周五公布的美国月度就业报告，及其对美元走势的影响。

其他贵金属方面，现货银跌0.2%，报每盎司16.75美元。

现货钯金上涨1%，报每盎司891.90美元，盘中触及近七周高位900美元，7月上涨近5%。

现货铂金攀升1.2%，报每盎司947.10美元，盘中升至6月14日以来最高947.60美元，7月收涨，为2月以来首次。(完)