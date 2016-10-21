金价在三连涨后下跌 因美元上涨和欧洲央行维持政策不变

路透纽约/伦敦10月20日 - 金价在三连涨后周四小幅下滑，因美元上涨，欧洲央行维持利率不变，保持1.74万亿欧元(1.95万亿美元)资产购买计划的主要指标不变。

欧洲央行近年来采取了非常规举措，将利率下调至负区间，将信贷成本推至历史低位。

1846 GMT，现货金下跌0.2%，报1,266.4美元， 此前触及1,273.82美元的两周高位。美国12月期金收跌0.2%，报1,267.50美元。

欧洲央行公布政策决定时黄金买兴良好，三菱商事分析师Jonathan Butler称，“欧洲央行将至少在12月前继续执行超宽松政策。”

超低利率通常对黄金构成支撑，尽管这一影响经常被欧元EUR=走弱抵消。欧元兑美元周四跌至四个月低位。美元指数升至七个月高位，在好于预期的美国成屋销售数据发布后涨幅扩大。

“成屋销售年率升至547万户，比上月高3.2%，与最新的成屋待完成销售数据形成鲜明对比。”CIBC Capital Markets董事兼高级分析师Royce Mendes称。

“数据截然不同的表现意味着向上的趋势可能会是短暂的。”

交易员密切关注美国数据，以寻找美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时升息的线索，多位联储决策者暗示是12月。

行业官员告诉路透，印度10月黄金进口可能达到九个月高位。瑞士海关数据显示，上月瑞士对中国黄金出口量也达到1月来最高。

现货钯金缩小跌幅，下跌0.9%，报630美元，盘中跌至624.05美元的三个月低位。

现货银下跌0.85%，报17.49美元，现货铂金下跌1.06%，报933美元。(完)