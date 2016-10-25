金价下跌 因美元跳涨至近九个月新高

路透纽约/伦敦10月24日 - 金价周一下滑，受美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息的预期升温推动，美元升至近九个月新高。

最近的经济数据利好，联储官员发表的讲话支撑升息预期。根据CME Group的FedWatch，交易员周一预计美联储在12月将收紧信贷的机率近70%。

美元兑一篮子货币上涨约0.1%，因特朗普成为美国总统的机率下降。

1340 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,263.96美元， 美国12月期金收跌0.3%，报1,263.70美元。

但分析师称，亚洲主要黄金消费国的实货需求改善，围绕11月8日美国大选的不确定性可能在未来几周给金价提供支撑。

“我们在买入，也建议客户买入黄金，因不确定性没有减少，而会增加，”Sica Wealth Management总裁兼首席投资官Jeffrey Sica称。

“不论谁当选美国总统，都有很多事情需要处理好。”

被看做是避险资产的黄金通常在波动加剧和全球市场恐慌时上涨。

印度节日期间的季节性需求预计也会帮助支撑金价。在印度，黄金通常会作为礼物在节日期金赠送。

美国经济第三季增长数据和美联储决策者将于本周发表的讲话将被密切关注，以寻找可能的升息线索。

上周，对黄金的投资兴趣出现减弱迹象。美国商品期货交易委员会上周五发布的数据显示，在截至10月18日当周，对冲基金和货币经理连续第三周减少了纽约商品交易所(COMEX)黄金净多头头寸。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares上周五报告2013年4月以来的最大单日黄金持有量下降，减少了16.6吨。

现货银上涨0.3%，报每盎司17.53美元；现货铂金升0.5%，报每盎司933.8美元，上周五曾跌至921.20美元，为2月29日以来最低。

现货钯金上涨1.1%，报630.85美元，上周五触及613.10美元的逾三个月最低。 (完)