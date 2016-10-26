金价升至近三周高位 因美元回落和印度节日需求

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月25日 - 金价周二升至近三周高位，因美元从多月高位回落，及印度10月底节日期到来前对黄金的实货需求增加。
美元兑欧元从近八个月高位下滑，兑日圆从近三个月高位回落，此前英国央行总裁卡尼打击了欧洲将推出更多货币刺激举措的预期。
印度本月底将庆祝印度教最重要的两个节日，即财神节(Dhanteras)和排灯节(Diwali)，黄金通常在这两个节日期间作为礼物赠送。
1907 GMT，现货金上涨0.9%，报每盎司1,275.11美元，盘中升至10月5日以来最高的1276.67美元。
花旗研究(Citi Research)的分析师在一份报告中引用世界黄金协会(WGC)的预估称，中国约占全球黄金需求的27%，印度占24%。
“全球黄金需求的地域分布已经从西方转向东方...尤其是，亚洲国家仍将继续是黄金消费需求的驱动因素，”花旗研究称。
美国期金收高0.8%，报每盎司1,273.60美元。
卡尼在英国议会上院做证词陈述时，美元兑一篮子货币转跌。
市场仍保持谨慎，黄金在窄幅区间内交易，因芝加哥联储总裁埃文斯周一的讲话，以及美国经济数据乐观，提升了美国今年晚些时候升息的预期。
埃文斯称，如果通胀预期和劳动力市场继续改善，美国联邦储备委员会(FED/美联储)应在明年底前升息三次。
从技术面看，黄金看似在1,250美元和1,260美元之间受到支撑，限制了下行走势，MKS Pamp在公告中称。
现货银上涨1%，报每盎司17.73美元，周一曾触及逾两周高位的17.88美元。
现货铂金上涨约3%，报每盎司964.60美元，盘中触及两周高位的967.40美元；现货钯金上涨0.5%，报634美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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