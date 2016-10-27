金价下跌 因避险需求减弱

路透纽约/伦敦10月26日 - 金价周三下跌，因投资者对股票和原油等风险较大资产的胃纳小幅回升，打击了对避险资产黄金的需求。

波音股价上涨帮助道琼工业指数.DJI在下午交易初段反弹，原油缩小部分跌幅，此前美国能源资料协会发布利多库存数据。

1905 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,265.75美元， 前一交易日金价触及10月5日以来最高的1,276.67美元。

美国期金收跌0.5%，报1,266.60美元。

金价稍早上涨，因美国大企业令人失望的业绩和财测继续给欧洲和亚洲股市施压。欧洲银行类股的业绩好坏不一，矿业和能源类股下跌，将泛欧STOXX 600股指推低0.38%。

forex.com市场分析师在一份研究公告中称，在下午交易中，美国股市反弹，避险资产黄金开始再次回落。

美元指数下跌，此前在周二曾摸高99.119，为2月1日以来最高，主要受美国12月升息的预期推动。

印度本月底将庆祝印度教最重要的两个节日，即财神节(Dhanteras)和排灯节(Diwali)，黄金通常在这两个节日期间作为礼物赠送，这也帮助支撑金价。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)周二持金量增加0.34%，至956.83吨，周一为953.56吨。

其它金属市场，铂金下跌0.5%，报每盎司958.40美元，盘中高见10月10日以来最高的970.80美元。

现货银下跌1%，报17.63美元，钯金下跌2.3%，报618.50美元。(完)